Due genitori sono stati chiamati a processo con l’accusa di maltrattamenti aggravati dopo aver nascosto la sieropositività della madre durante la gravidanza. La figlia, nata nel 2017, non ha ricevuto cure per l’Aids e non sono stati effettuati controlli successivi per verificare se la malattia fosse stata trasmessa. L’indagine si concentra sulla gestione della salute della bambina e sulla condotta dei genitori.

Avrebbero nascosto la sieropositività della madre durante la gravidanza e, dopo la nascita della figlia nel 2017, non avrebbero fatto nulla per verificare se la malattia fosse stata trasmessa alla bambina. Per anni, inoltre, non l’avrebbero mai sottoposta a controlli medici, né vaccinata o seguita da un pediatra. È per questo che due genitori sono a processo a Bologna con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, rimasta ricoverata per un anno in condizioni gravissime e a rischio vita. La vicenda è emersa – come riporta l’Ansa -solo nell’estate del 2023, quando la coppia si è rivolta a una pediatra per una febbre e una tosse persistenti che affliggevano la bambina da settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba con Aids non curata per anni: a processo i genitori per maltrattamenti aggravati

Articoli correlati

Maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie: l’ex consigliere Singh verso il processoDalle aule di palazzo Loggia a quelle del tribunale : Balwinder Singh, ex consigliere comunale di Brescia eletto nel 2023 con la lista “Fabio Rolfi...

Maltrattamenti aggravati all’ex compagna, quarantenne ai domiciliariIn particolare, a partire dall’anno 2016 l’indagato controllava quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola sovente ad...

Aggiornamenti e notizie su Bimba con Aids non curata per anni a...

Discussioni sull' argomento Servizio civile: 55 posti nei progetti di Caritas Roma; Dopo il contagio a sua insaputa cinquantenne di Solbiate Olona si ammala di Aids: condannato l’ex compagno; Violentata da un sieropositivo e morta per Aids: chiesti 24 anni di carcere. I video della vittima: È successo varie volte, minacciò di...; Un cuore per la vita, a Castelbuono incontro e concerto solidale per sostenere i bambini del Congo.

Giannini,tornerà a scuola bimba con aids(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Quella bambina, che io chiameròFrancesca, entrerà in classe nei prossimi giorni. Quella cittàdella Campania darà tutte le possibilità per farla rientrare ascuola, e se il ... ilsecoloxix.it

Olbia, bimba positiva alla cocaina: a processo il compagno della madre facebook

Buon Ponte Signora Longari, bimba bellissima. Hai accompagnato il tuo papà fino a quando hai potuto... x.com