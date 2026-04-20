Un uomo ha tentato di suicidarsi da una scogliera a Numana, in provincia di Ancona. La donna, preoccupata, ha inviato una serie di messaggi vocali in cui riferiva le sue intenzioni. I carabinieri sono intervenuti in tempo, riuscendo a salvare l’uomo prima che potesse compiere il gesto estremo. La persona coinvolta è stata presa in custodia dai militari per ulteriori accertamenti.

Aveva detto alla moglie, in un serie di messaggi vocali, di essere intenzionato a togliersi la vita. L’uomo è stato salvato dai carabinieri allertati dalla donna. E’ accaduto domenica 19 aprile a Numana, in provincia di Ancona. L’operatore della Centrale Operativa di Osimo ha indirizzato le ricerche intuendo, con l’aiuto della donna, che l’uomo potesse essere in prossimità del mare poiché nei vocali inviati sul cellulare si percepiva in sottofondo il rumore delle onde. E così, nei pressi del porto turistico di Numana i carabinieri hanno rinvenuto l’automobile parcheggiata in strada e hanno quindi setacciato l’area individuando l’uomo che era seduto sulla scogliera in stato di forte agitazione emotiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ancona, tenta il suicidio da una scogliera a Numana: l’uomo salvato dai carabinieri

Tenta il suicidio da una scogliera, i carabinieri gli salvano la vita

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