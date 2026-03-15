F1 Lando Norris | Mai avuto un problema del genere vedremo cosa verrà fuori dalle analisi

Durante il Gran Premio della Cina del 2026, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, mentre Lando Norris ha dichiarato di non aver mai affrontato un problema simile e ha aggiunto che le analisi chiariranno cosa sia successo. Norris ha espresso questa opinione senza fornire dettagli specifici sulla natura del problema. La gara si è conclusa con Antonelli in testa, confermando il suo ruolo nel campionato.

È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Il bolognese, partito dalla pole position, ha condotto una gara perfetta nonostante una partenza fulmine delle Ferrari. Il pilota Mercedes conquista così la prima vittoria in F1 e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio 20 anni dopo. Doppietta per le frecce di argento con George Russell (+5.515) che si deve accontentare della piazza d’onore dietro al suo compagno di squadra. Confermano le posizioni della partenza le Ferrari che danno vita ad una lotta epica nel corso di tutto il GP. Alla fine è Lewis Hamilton (+25.267) ad aggiudicarsi il podio, il primo con la rossa davanti a Charles Leclerc (+28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Mai avuto un problema del genere, vedremo cosa verrà fuori dalle analisi” Articoli correlati F1, Lando Norris: “Sarà una stagione lunga, possiamo migliorare con il passare del tempo”Una nuova stagione da affrontare con una visione diversa, ovvero con un titolo da difendere. F1, Lando Norris realistico: “È chiaro che siamo un passo indietro”Andrea Kimi Antonelli ha da poche ora firmato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale,... Approfondimenti e contenuti su Lando Norris Temi più discussi: F1 | Norris duro: Regole sbagliate. Siamo passati dalle migliori vetture di sempre alle peggiori; Lando Norris afferma che le auto di F1 sono passate dalle migliori alle probabilmente le peggiori; Norris: La Ferrari ha chiaramente la macchina migliore. Basta vedere la loro velocità in curva; F1, Australia Day 2: Lando Norris critica la F1 2026: Non possiamo più attaccare. Norris: Problema mai verificato prima, per quello non abbiamo saputo risolverloDomenica terribile per la McLaren a Shanghai, Lando Norris e Oscar Piastri non hanno nemmeno preso il via del GP della Cina ... formulapassion.it Norris: Bene aver tenuto dietro le Ferrari, 3° posto era il massimo possibile. VIDEOLando Norris ha ritrovato (parzialmente) il sorriso. Dopo il 5° posto in Australia lontano da Mercedes e Ferrari, il campione della McLaren si è qualificato 3° per la Sprint in Cina mettendosi dietro ... sport.sky.it Colpi di scena a Shanghai ancora prima dell’inizio della gara. Diversi piloti sono stati costretti al ritiro per problemi tecnici: Albon, Bortoleto e soprattutto il clamoroso doppio stop in casa McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri non sono riusciti nemmeno a pren facebook RISULTATI FP1 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Charles Leclerc #F1 #ChineseGP x.com