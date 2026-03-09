Il derby tra Milan e Inter si avvicina, con il primo che cerca di invertire una serie di sconfitte e il secondo intenzionato a confermare la propria supremazia. I rossoneri vogliono mettere fine a un momento difficile, mentre i nerazzurri puntano a mantenere il vantaggio accumulato nelle ultime partite. La sfida si svolgerà allo stadio di Milano e attirerà l’attenzione di tifosi e appassionati.

Quando il Milan di Pioli collezionava sconfitte nei derby come francobolli, e l’Inter quelle partite pareva giocarle a occhi chiusi, c'era sempre un momento in cui Henrikh Mkhitaryan si presentava tutto solo in area di rigore dopo aver attraversato indisturbato il centrocampo del Milan, aperto dinanzi a lui come le acque del Nilo di fronte a Mosè. Era così, ad esempio, che era nato il gol dello 0-2 nella semifinale di andata di Champions League di tre stagioni fa. Ieri sera i tifosi di Milan e Inter hanno vissuto una situazione familiare quando al 34’, a seguito di un appoggio impreciso di Leão, il recupero in avanti di Modri? è finito tra i piedi di Zielinski, che ha potuto innescare Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Un derby che potrebbe segnare un nuovo inizio

