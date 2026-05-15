Alla 54ª edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, le vetture Lamborghini occupano la prima fila, con un'auto guidata da un pilota di nazionalità tedesca che precede quella di un pilota italiano. La gara si svolge sul circuito tedesco e vale anche come tappa dell’Intercontinental GT Challenge. La griglia di partenza vede tutte le prime posizioni occupate da vetture del marchio italiano, con un pilota tedesco che ha ottenuto la miglior posizione di partenza e uno italiano subito dietro.

Prima fila tutta Lamborghini alla 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. Le due Huracan GT3 EVO2, schierate dal team ABT, svettano sulla concorrenza con Luca Engstler e Marco Mapelli, rispettivamente in prima e seconda piazza. Il tedesco ha fermato il cronometro nel secondo e decisivo giro della Top Qualy 3 in 8:11.123 riuscendo a regolare di tre decimi il precedente primato del compagno di squadra. Le due auto italiane hanno saputo battere l’Audi n. 16 di Christopher Haase e la Mercedes n. 3 di Dani Juncadella. Il veterano di Scherer Sport PHX ha avuto la meglio nei confronti dell’iberico che domani guiderà con Lucas Auer, Jules Gounon e Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, prima fila tutta Lamborghini. Engstler precede Mapelli

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ADAC 24H Nürburgring Qualifiers | Race 2 | Sunday

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