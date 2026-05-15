24h Nürburgring Yelloly svetta con Lamborghini nella ‘Top Q2’ 6° Verstappen

Durante la seconda sessione di qualifiche della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, Nick Yelloly ha ottenuto il miglior tempo con una Lamborghini, posizionandosi davanti a tutti. Nella stessa fase, il pilota di Formula 1 ha concluso in sesto posizione. La gara si sta svolgendo sul circuito di Nürburgring, con numerosi team e piloti impegnati nelle qualifiche per determinare le griglie di partenza. Le sessioni di qualificazione sono fondamentali per stabilire le posizioni di partenza dei veicoli per la competizione di 24 ore.

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Nick Yelloly porta Lamborghini davanti a tutti nella seconda ‘ Top Qualifying’ della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il britannico svetta nell’importante turno cronometrato, determinante per stabilire le dodici unità che alle 13.35 si contenderanno la pole position. La Lamborghini Huracan GT3 EVO2 ha fatto la differenza nel finale al termine di un turno segnato dall’impatto contro le barriere ad ‘Hatzenbach’ da parte della Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Winward Racing di Maro Engel. L’auto che ha controllato le prove di ieri dovrà automaticamente scattare dalla 20ma posizione dopo aver mostrato un ottimo passo nella ‘Top Qualy 1’. Secondo posto per l’Aston Martin n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring, Yelloly svetta con Lamborghini nella ‘Top Q2’. 6° Verstappen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lamborghini testing at the Nurburgring | Temerario Spyder, Lamborghini Revuelto SV Mule, Urus SE Sullo stesso argomento F1, Verstappen conferma l’impegno alle ’24h Nürburgring Qualifiers’Max Verstappen, come anticipato negli scorsi giorni, ha confermato la propria presenza alle ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, in programma nel... F1, Verstappen in scena questo weekend nelle ’24h Nürburgring Qualifiers’Ultimo test in vista della 24h Nürburgring questo weekend per Max Verstappen con la tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, due competizioni...