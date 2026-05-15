24h Nürburgring oggi la lotta per la pole domani la gara alle 15.00

Questo fine settimana si svolge la 54ma edizione delle 24 ore di Nürburgring, una delle gare più lunghe e impegnative nel calendario automobilistico. Sono 160 le vetture che si sfidano nel circuito tedesco, conosciuto come l’Inferno Verde, un tracciato che unisce curve strette e rettilinei veloci. La giornata di oggi è dedicata alle qualifiche per determinare la posizione di partenza, mentre la gara vera e propria è in programma domani alle 15.00. La competizione è valida anche per l’Intercontinental GT Challenge.

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Appuntamento questo fine settimana da non perdere con la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. 160 auto sono pronte per sfidarsi nell’Inferno Verde, una competizione che come accaduto anche negli ultimi anni sarà valida anche per l ‘Intercontinental GT Challenge. Nello schieramento sarà presente come noto anche Max Verstappen. L’olandese disputerà la prima 24h reale della propria carriera, il pluricampione del mondo della massima formula guiderà la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing con Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella. Oggi alle 13.35 la lotta per la pole position con i migliori sette equipaggi che si distingueranno tra la Top Qualy 1 e 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring, oggi la lotta per la pole, domani la gara alle 15.00 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ADAC 24H Nürburgring Qualifiers | Race 1 | Saturday Sullo stesso argomento 24h Nürburgring, la pioggia segna la Q2. Domani la lotta per la poleSi conclude sotto la pioggia la prima giornata della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la garaMax Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). È tutto pronto per la 24h del Nürburgring 2026: 161 auto al via, Max Verstappen tra i numerosi campioni in pista e un weekend da non perdere. Programma, orari e diretta streaming #24hNBR #Nurburgring #Endurance x.com 24h Nürburgring, oggi la lotta per la pole, domani la gara alle 15.00Appuntamento questo fine settimana da non perdere con la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. 160 auto sono pronte per sfidarsi nell'Inferno Verde, una ... oasport.it