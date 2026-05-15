24h Nürburgring la pioggia segna la Q2 Domani la lotta per la pole
La prima giornata della 54ª edizione della 24h Nürburgring si conclude con la pioggia che ha interessato la sessione di qualifiche. La Q2 si è svolta con condizioni meteo avverse, influenzando i tempi e le strategie delle squadre. La giornata si è conclusa senza alcun record, e domani sarà il momento della lotta per la pole position, con le vetture pronte a scendere in pista nelle nuove condizioni previste.
Si conclude sotto la pioggia la prima giornata della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. L’evento tedesco, parte intagrante dell’Intercontinental GT Challenge, ha visto oggi le prime due sessioni di ‘Qualifiche’, un turno preparatorio in vista della vera lotta per la pole che commenteremo domani (venerdì 15 maggio) con le ‘Top Qualifying’. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Team RAVENOL ha firmato il best lap della giornata. Il riferimento di Fabian Schiller, siglato nel pomeriggio durante la Q1 in condizioni di pista asciutta, non è stato migliorato nel turno serale, segnato dalla pioggia. La BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing, in seconda posizione in Q1, ha fatto segnare il best lap nella Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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