24h Nürburgring la pioggia segna la Q2 Domani la lotta per la pole

La prima giornata della 54ª edizione della 24h Nürburgring si conclude con la pioggia che ha interessato la sessione di qualifiche. La Q2 si è svolta con condizioni meteo avverse, influenzando i tempi e le strategie delle squadre. La giornata si è conclusa senza alcun record, e domani sarà il momento della lotta per la pole position, con le vetture pronte a scendere in pista nelle nuove condizioni previste.

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