Max Verstappen ha ottenuto la pole position alla seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie e la gara è programmata per le 12.00.

Max Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). L’olandese, al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing, ha fatto la differenza nell’ultima parte della sessione riuscendo a fermare il cronometro in 7.51.751. Il quattro volte campione del mondo, al ritorno nell’Inferno Verde in vista della 24 Ore che vivremo a maggio, ha chiuso con 1 secondo e 974 millesimi di vantaggio nei confronti dell’ Audi n. 16 Scherer Sport PHX di Christopher Haase. Terzo posto a +2.855 per la BMW M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing di Raffaele Marciello davanti all’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 34 Walkenhot Motorsport di Mattia Drudi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la gara

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