20 milioni all’anno | il Fenerbahce tenta Salah
Il club turco ha messo sul tavolo una proposta di circa 20 milioni di euro all’anno per l’attaccante egiziano, che sta considerando l’ipotesi di lasciare il Liverpool dopo diversi anni. La trattativa tra le parti è in corso, mentre Salah valuta le offerte ricevute. Finora non ci sono state conferme ufficiali né dettagli sulle tempistiche di un eventuale trasferimento. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra il calciatore e il club interessato.
Mohamed Salah è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’attaccante egiziano che saluterà il Liverpool dopo tanti anni passati con la maglia dei Reds. Offerta a Salah, un triennale sul piatto (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1992, l’ex giocatore di Fiorentina e Roma è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione con diverse squadre che lo hanno messo nel mirino anche se il suo alto stipendio rende difficile l’affare. Secondo quanto affermato da A Spor, il Fenerbahce sarebbe pronto a fare delle vere e proprie follie per la punta, mettendo sul piatto un triennale da circa 20 milioni di euro l’anno per convincerlo a scegliere la Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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