20 milioni all’anno | il Fenerbahce tenta Salah

Il club turco ha messo sul tavolo una proposta di circa 20 milioni di euro all’anno per l’attaccante egiziano, che sta considerando l’ipotesi di lasciare il Liverpool dopo diversi anni. La trattativa tra le parti è in corso, mentre Salah valuta le offerte ricevute. Finora non ci sono state conferme ufficiali né dettagli sulle tempistiche di un eventuale trasferimento. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra il calciatore e il club interessato.

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