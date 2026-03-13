A un anno dagli eventi meteo che hanno colpito diverse province toscane, la Regione ha organizzato un incontro per fare il punto sugli interventi realizzati. Sono state presentate 20 opere, con un investimento complessivo di 19 milioni di euro. L’appuntamento si è tenuto nella sede regionale e ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e tecnici.

Il sottosegretario Dika: "Lavoriamo insieme per realizzare quelle opere di difesa idraulica che aiutino i cittadini a sentirsi sicuri" In quelle ore concitate del 14 e 15 marzo 2025 interessate dalla violenta concentrazione dei fenomeni atmosferici si è calcolato che le idrovore del Consorzio hanno pompato oltre 13 milioni di metri cubi di acqua. Immediata è stata la risposta di tutta la macchina regionale con il coinvolgimento in particolare del settore di Protezione Civile. Dal 13 marzo 2025 sono stati attivati dagli enti locali oltre 2700 volontari, con più di 1300 risorse impegnate: tra cui motopompe, idrovore, motoseghe, veicoli per trasporto disabili, pulmini e fuoristrada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Alluvione, un anno dopo, la Regione fa il punto sugli interventi: 20 opere per 19 milioni di investimenti

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