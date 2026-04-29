Friends | 20 milioni l’anno per il cast e il ricordo di Matthew

Il cast di Friends riceve ogni anno circa 20 milioni di dollari dai diritti di trasmissione della serie. Recentemente, Lisa Kudrow ha parlato del rapporto con Matthew Perry, attore scomparso nel 2023. La serie, ancora molto seguita, continua a generare entrate significative per gli attori coinvolti. La perdita di Perry ha attirato l’attenzione sulla loro amicizia e sui ricordi legati a quegli anni.

? Cosa sapere Il cast di Friends incassa 20 milioni di dollari annui dai diritti di trasmissione.. Lisa Kudrow riflette sul legame con Matthew Perry dopo la sua scomparsa nel 2023.. Ventimila dollari di entrate annue derivanti dai diritti di trasmissione garantiscono ancora oggi al cast di Friends un patrimonio economico imponente, mentre Lisa Kudrow riflette sul legame indissolubile tra il successo della serie e l’eredità lasciata da Matthew. Sono passati ormai 22 anni dalla conclusione della celebre sitcom, ma la capacità di attirare spettatori attraverso le replicazioni televisive continua a generare per Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e per la stessa Kudrow flussi finanziari che sfiorano i 20 milioni di dollari ogni anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friends: 20 milioni l’anno per il cast e il ricordo di Matthew Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Turismo a Napoli: oltre 20 milioni di visitatori nel 2025, +20% previsto quest’anno."> Le Aspettative della Città per i Grandi Eventi Sportivi L’Impulso del Turismo Sportivo a Napoli Napoli si prepara a chiudere il 2025 con... In arrivo il nuovo film di Park Chan-wook: “The Brigands of Rattlecreek”. Nel cast Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei Park Chan-wook ha riunito un cast stellare per il suo prossimo film, il thriller western “The Brigands of Rattlecreek“: il premio Oscar Matthew... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fino a 1 miliardo di dollari per la produzione. Ecco le 20 serie TV più costose di sempre; Infinito – Estate 2026, Raf live a Maiori il 20 agosto; Friends-Il libro di Rachel su Cielo - Guida TV; Lisa Kudrow denigra gli scrittori di Friends definendoli per lo più uomini e maiali sessisti. Dietro le risate registrate e il mito della "famiglia" di Friends, si nascondeva una realtà molto più cruda. Lisa Kudrow ha svelato i retroscena della writers' room, tra insulti pesanti per le battute dimenticate e fantasie sessuali spinte su Jennifer Aniston e Courtene - facebook.com facebook