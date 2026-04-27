Parma studentessa di 17 anni precipita dalle scale a scuola Prognosi riservata indagini in corso

Una studentessa di 17 anni è caduta stamattina dalle scale di sicurezza esterne di un liceo a Parma. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La ragazza è stata trasportata in ospedale con una prognosi riservata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.