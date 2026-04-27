Parma studentessa di 17 anni precipita dalle scale a scuola Prognosi riservata indagini in corso
Una studentessa di 17 anni è caduta stamattina dalle scale di sicurezza esterne di un liceo a Parma. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La ragazza è stata trasportata in ospedale con una prognosi riservata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
Ore di forte apprensione in un istituto superiore di Parma. Nella mattinata di oggi, 27 aprile, verso le 11, una studentessa diciassettenne è precipitata dalla gradinata di sicurezza esterna dell'edificio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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