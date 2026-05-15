Il 15 maggio 1946 la Sicilia ottenne uno statuto autonomo, il primo in Italia, che riconosceva le caratteristiche specifiche dell’isola. Questo provvedimento fu approvato con l’obiettivo di tutelare i diritti della regione e di fornire strumenti per la gestione delle proprie questioni. L’atto rappresentò un passo importante per l’autonomia locale e segnò un momento significativo nella storia amministrativa dell’isola. Quarant’anni dopo, nel 1986, furono apportate modifiche allo statuto, che si è mantenuto in vigore fino ad oggi.

Il 15 maggio 1946 la Sicilia conquistava un traguardo storico: il suo Statuto autonomo, primo in Italia, nato per riconoscere la specificità della nostra terra, tutelarne i diritti e offrirle gli strumenti per costruire il proprio futuro. Ottant’anni dopo, quello Statuto non è soltanto una memoria da celebrare, ma una bussola ancora attuale. È il fondamento di una visione moderna dell’Autonomia. La Sicilia sta vivendo una stagione di crescita e di fiducia ritrovata. Un cambiamento concreto che coinvolge infrastrutture, investimenti, innovazione, sostegno alle imprese, tutela del territorio e attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "15 maggio 1946 – 15 maggio 2026". Ottant’anni di Statuto

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