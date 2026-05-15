15 maggio 1946 – 15 maggio 2026 Ottant’anni di Statuto
Il 15 maggio 1946 la Sicilia ottenne uno statuto autonomo, il primo in Italia, che riconosceva le caratteristiche specifiche dell’isola. Questo provvedimento fu approvato con l’obiettivo di tutelare i diritti della regione e di fornire strumenti per la gestione delle proprie questioni. L’atto rappresentò un passo importante per l’autonomia locale e segnò un momento significativo nella storia amministrativa dell’isola. Quarant’anni dopo, nel 1986, furono apportate modifiche allo statuto, che si è mantenuto in vigore fino ad oggi.
Il 15 maggio 1946 la Sicilia conquistava un traguardo storico: il suo Statuto autonomo, primo in Italia, nato per riconoscere la specificità della nostra terra, tutelarne i diritti e offrirle gli strumenti per costruire il proprio futuro. Ottant’anni dopo, quello Statuto non è soltanto una memoria da celebrare, ma una bussola ancora attuale. È il fondamento di una visione moderna dell’Autonomia. La Sicilia sta vivendo una stagione di crescita e di fiducia ritrovata. Un cambiamento concreto che coinvolge infrastrutture, investimenti, innovazione, sostegno alle imprese, tutela del territorio e attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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15 maggio 1946 - 15 maggio 2026 Ottant'anni di Statuto. Lunga vita allo Statuto. Lunga vita all'Autonomia siciliana. ( @RenatoSchifani) #Sicilia #RegioneSiciliana x.com
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