Durante la cerimonia di consegna del Premio Carlo Magno in Germania, un ex presidente del consiglio ha affermato che l’Europa deve essere rifondata e che, per la prima volta nella storia recente, il continente si trova in una condizione di isolamento. Ha aggiunto che questa situazione rappresenta una novità rispetto alle esperienze passate, sottolineando il senso di solitudine che si percepisce attualmente nel contesto europeo. La premiazione ha riconosciuto il suo ruolo nel promuovere l’integrazione europea.

“Per la prima volta a memoria d’uomo” in Europa “siamo davvero soli, insieme”. Lo dice Mario Draghi intervenendo ad Aquisgrana, in Germania, alla cerimonia di consegna del Premio Carlo Magno, assegnatoli per il suo contributo alla Comunità europea. “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più: è diventato più duro, più frammentato e più mercantilista”, osserva l’ex presidente del Consiglio italiano ed ex capo della Banca Centrale Europea. Draghi descrive con amarezza il deterioramento delle relazioni tra Europa e Usa: “Oltre l’Atlantico – afferma – non possiamo più dare per scontato che i garanti dell’ordine post-bellico rimangano impegnati a preservarlo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Draghi: “L’Europa va rifondata. Per la prima volta siamo soli”

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