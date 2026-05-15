Sabato 16 maggio il Provo.Cult C.Lab tributerà un concerto evento in occasione dei 100 anni della nascita del musicista. “Il jazz qui è ignorato perché non è dei bianchi, che vogliono possedere tutto”, disse Davis. La donna, irritata, rincarò la dose: “e lei che cosa ha fatto di così importante nella sua vita?”. “Beh, io ho cambiato la storia della musica cinque o sei volta”, rispose il trombettista. Sabato 16 maggio il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo aprirà le sue porte per celebrare il più importante musicista jazz della storia della musica. In occasione dell’anniversario dei 100 anni della sua nascita, che ricorre il prossimo 26 maggio 2026, si terrà infatti un concerto imperdibile dedicato alla leggenda della musica jazz: Sir Miles Davis. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 100 volte Miles Davis a San Giovanni Rotondo

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