Al ProvoCult CLab un concerto per celebrare i 100 anni della nascita di Miles Davis
Al Provo.Cult C.Lab si è tenuto un concerto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Durante l’evento, una donna ha commentato che il jazz viene ignorato perché considerato un genere dei bianchi, che vogliono possederlo. Davis ha risposto affermando questa opinione. La donna ha replicato chiedendo alla stessa Davis cosa avesse fatto di importante nella sua vita. La discussione si è svolta in un contesto di toni accesi e confronti diretti.
“Il jazz qui è ignorato perché non è dei bianchi, che vogliono possedere tutto”, disse Davis. La donna, irritata, rincarò la dose: “e lei che cosa ha fatto di così importante nella sua vita?”. “Beh, io ho cambiato la storia della musica cinque o sei volta”, rispose il trombettista.E aveva ragione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
«Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita», il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all’autoreLeggendo il libro, ho avuto la sensazione che Francesco non volesse solo celebrare un centenario, ma «liberare» Miles dalle etichette che lui stesso,...
Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascitaArezzo, 11 marzo 2026 – Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita.
Argomenti più discussi: Spasmo ci prova con Paola Iezzi: il momento cult al GialappaShow; Appuntamento letterario con Marco Meriggi al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo; Appuntamento letterario con Marco Meriggi al ProvoCult CLab di San Giovanni Rotondo; Nasce Letteratura e Territorio – Street Book Festival: a San Giovanni Rotondo una tre giorni dedicata ai libri e alla cultura.
100 anni di Miles Davis al Provo.Cult C.Lab di San giovanni rotondo #100anni #miledavis facebook
SAN GIOVANNI ROTONDO Doppio live al Provo.Cult cLab di San Giovanni Rotondo con Vito Topputo e J.D. WoodbineSarà una serata all’insegna della musica d’autore e delle sonorità folk, blues e rock quella in programma sabato 9 maggio ... statoquotidiano.it