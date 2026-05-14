Al ProvoCult CLab un concerto per celebrare i 100 anni della nascita di Miles Davis

Al Provo.Cult C.Lab si è tenuto un concerto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Durante l’evento, una donna ha commentato che il jazz viene ignorato perché considerato un genere dei bianchi, che vogliono possederlo. Davis ha risposto affermando questa opinione. La donna ha replicato chiedendo alla stessa Davis cosa avesse fatto di importante nella sua vita. La discussione si è svolta in un contesto di toni accesi e confronti diretti.

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