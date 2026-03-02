Un nuovo libro dedicato a Miles Davis, intitolato «Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita», scritto dall’autore Francesco Cataldo Verrina, è stato pubblicato di recente. In un’intervista, l’autore spiega che il suo obiettivo non era soltanto celebrare il centenario, ma anche cercare di rimuovere le etichette che Miles Davis si era divertito a creare nel corso della sua carriera.

Leggendo il libro, ho avuto la sensazione che Francesco non volesse solo celebrare un centenario, ma «liberare» Miles dalle etichette che lui stesso, ironicamente, si è divertito a seminare. Circa due settimane fa sono rientrata in Germania, dopo una vacanza rigenerante tra i colori e il calore della Spagna. Ad attendermi, tra la posta e i soliti pacchi accumulati durante la mia assenza, c’era un volume che ha subito catturato la mia attenzione: il nuovo libro del mio amico Francesco Cataldo Verrina, «Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita». Conoscendo la profondità della ricerca di Francesco, non ho resistito: l’ho divorato con avidità, perdendomi tra le sue pagine mentre fuori il cielo tedesco riprendeva i suoi toni grigi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - «Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita», il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all’autore

100 anni di Miles Davis, il genio che suonava il domaniIl destino del genio è vivere in anticipo. E Miles Davis, da genio incomparabile della musica, non ha mai avuto un rapporto pacifico con il presente: lo ha spesso trovato troppo lento, troppo ... panorama.it

I trent’anni di Vicenza Jazz nel segno di Miles Davis e della trombaTrent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di ... ecovicentino.it

Il 2 Marzo 1959 Miles Davis, con John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Wynton Kelly, Jimmy Cobb e Paul Chambers, registra "So What", "Freddie Freeloader" e "Blue In Green", ovvero tre dei cinque brani che comporranno il capolavoro Kind of Blue - facebook.com facebook

“Kind of Miles” è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che rende omaggio all’universo creativo e visionario di Miles Davis, scomparso nel 1991.Dal 27 febbraio al 1 marzo @AuditoriumPdM bit.ly/4qKyA0g Foto Le Pera x.com