Il tennista tedesco ha espresso parole dure nei confronti del campo di Roma, definendolo il peggiore mai visto. La sua critica si aggiunge a quelle precedenti rivolte a un altro giocatore italiano, con cui aveva avuto una polemica l’anno scorso, e questa volta l’attacco si è concentrato sull’impianto di gioco durante il torneo. Nel secondo set, un avversario italiano ha salvato quattro match point, mentre nel terzo ha subito un risultato di 6-0.

L’anno scorso la polemica uscita contro Lorenzo Musetti, martedì l’incredibile uscita contro Luciano Darderi, che nel secondo set ha salvato quattro match point e nel terzo lo ha demolito per 6-0. Nonostante ciò, Alexander Zverev è rifinito al centro dell’attenzione più per le dichiarazioni che per il risultato sul campo. Il numero tre del mondo ha scelto di soffermarsi soprattutto sulle condizioni del terreno di gioco della Bnp Paribas Arena: "È stato difficile giocare — ha detto — A essere onesti, credo che questo sia il peggior campo da tennis su cui abbia mai giocato in vita mia. Né nelle categorie giovanili, né tra i professionisti, né nei tornei Futures, né in allenamento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zverev rosica e infanga Roma: "Il peggior campo mai visto"

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