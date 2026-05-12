Al termine della partita, Alexander Zverev ha commentato con durezza il campo su cui aveva giocato, definendolo il peggiore su cui abbia mai giocato. Nel frattempo, negli ottavi degli Internazionali d’Italia, il giovane tennista italiano ha ottenuto il risultato più importante della sua carriera, vincendo una partita che gli ha permesso di avanzare nel torneo. La sfida tra i due si è conclusa con questa vittoria significativa per Darderi.

Negli ottavi di finale degli internazionali d’Italia Luciano Darderi firma quello che fin qui rappresenta il risultato più prestigioso della sua carriera. L’azzurro rimonta il tedesco Alexander Zverev 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e ventisei minuti dopo aver annullato quattro match point. Al termine del confronto lo sconsolato giocatore tedesco ha analizzato la sua prova. Il tedesco riconosce la prova del rivale, ma si rimprovera la mancata chiusura del match: “ Mi sono stancato, che fosse per via di una malessere o perché avevo giocato molto a tennis in questo periodo. Ha giocato un tennis incredibile, ma avrei dovuto vincere la gara in due set ” ha rimarcato il tedesco in mixed zone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev durissimo a fine match: “Il peggior campo su cui abbia mai giocato”

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