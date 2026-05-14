Zverev attacca tutti dopo Internazionali | Volete farmi perdere tempo?
Alexander Zverev si è scagliato contro alcuni aspetti organizzativi degli Internazionali d’Italia 2026, accusando pubblicamente di volergli far perdere tempo. La sua reazione è arrivata dopo alcune situazioni che, a suo dire, hanno influenzato la sua partecipazione e il suo rendimento nel torneo. La polemica si è fatta sentire subito dopo alcune decisioni degli organizzatori, senza che il tennista fornisse dettagli specifici sui motivi delle sue proteste.
(Adnkronos) – Alexander Zverev 'rosica' agli Internazionali d'Italia 2026, ma questa volta il campo non c'entra. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista tedesco si è lamentato sotto un reel pubblicato su Instagram da Tennis Channel, reo di averlo filmato, insieme ad altri tennisti, mentre cercava di risolvere l'ennesima challenge social, ma senza includerlo poi nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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