Zverev attacca tutti dopo Internazionali | Volete farmi perdere tempo?

Alexander Zverev si è scagliato contro alcuni aspetti organizzativi degli Internazionali d’Italia 2026, accusando pubblicamente di volergli far perdere tempo. La sua reazione è arrivata dopo alcune situazioni che, a suo dire, hanno influenzato la sua partecipazione e il suo rendimento nel torneo. La polemica si è fatta sentire subito dopo alcune decisioni degli organizzatori, senza che il tennista fornisse dettagli specifici sui motivi delle sue proteste.

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