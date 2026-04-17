Scoprire la regione a bordo delle carrozze di un tempo | tornano i treni storici tutti i viaggi da non perdere

Sono tornati i treni storici, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di esplorare la regione a bordo di carrozze d’epoca. In occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto nel Friuli Venezia Giulia, sono state programmate 38 corse che collegano diverse località e eventi della zona. Inoltre, una di queste tratte rappresenta un collegamento verso Pordenone, che nel 2027 sarà Capitale italiana della Cultura.

Un focus sull’anniversario dei cinquant’anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia, 38 corse che raggiungeranno diverse località e avvenimenti della regione e un “ponte” verso Pordenone, nel 2027 Capitale italiana della Cultura. Ha ripreso il via il 12 aprile la corsa dei treni storici che fino.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Treni storici Lombardia 2026: calendario e itinerari dei viaggi d’epocaTorna anche nel 2026 uno degli appuntamenti più suggestivi per chi ama viaggiare lentamente e riscoprire il territorio in modo originale: i treni... Leggi anche: Riparte la stagione dei treni storici: tutti i percorsi in Lombardia Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: DiscoverEU 2026/27: pass ferroviari gratuiti per scoprire l’Europa. Nuovo bando; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Il Piemonte al Vinitaly 2026; Torna Palazzo Aperto, un appuntamento per scoprire con l'ex presidente Tarcisio Andreolli l'architettura e la storia della sede istituzionale del Trentino Alto Adige. Sabato 18 aprile un corso per scoprire i segreti dell’orto mentre fino al 30 aprile prosegue il tesseramento soci. Festa di Primavera il 2 e il 3 maggio facebook Beh credere che potessi restare delusa dallo "scoprire" che pescano nel mucchio mi sorprende assai x.com