Il centrocampista polacco ha commentato la vittoria in Coppa Italia, definendola un risultato che coinvolge tutto il gruppo dell’Inter. Durante un’intervista trasmessa da Inter TV, ha affermato che conquistare il double rappresenta un risultato molto bello. Zielinski ha anche elogiato lo spirito di squadra e il lavoro collettivo che hanno portato a questa vittoria. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza del successo condiviso all’interno del club.

di Alberto Petrosilli Zielinski celebra il trionfo in Coppa Italia e il lavoro del gruppo nerazzurro: le dichiarazioni del centrocampista polacco. Dopo il successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, il centrocampista dell’Inter Piotr Zieli?ski ha parlato ai microfoni di Inter TV, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la stagione vissuta e per il traguardo raggiunto insieme ai compagni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il centrocampista polacco ha sottolineato la crescita personale e il valore del collettivo, ribadendo quanto il successo sia frutto del lavoro di squadra e della forza del gruppo guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski a Inter TV: «Vincere il double è bellissimo, è una vittoria di tutta l’Inter»

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