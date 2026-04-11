Piotr Zielinski ha parlato di recente della sua esperienza con l'Inter, definendola come una famiglia e dichiarando l'obiettivo di conquistare lo scudetto. Ha anche espresso un pensiero positivo sul Napoli, augurando il meglio alla sua ex squadra. Il centrocampista ha condiviso riflessioni sul suo percorso tra passato e presente nel calcio italiano, con un focus sulla corsa al titolo e sulla crescita personale.

"> Piotr Zielinski si racconta tra passato e presente, tra Napoli e Inter, con uno sguardo lucido sulla corsa scudetto e sulla sua evoluzione personale. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il centrocampista polacco ripercorre una carriera lunga ormai 15 anni in Italia, soffermandosi sul momento attuale e sulle ambizioni con la maglia nerazzurra. Arrivato giovanissimo, Zielinski è cresciuto nel nostro Paese fino a considerarlo una seconda casa: «Sono arrivato che ero quasi un bambino, non è stato semplice all’inizio. Poi anno dopo anno sono diventato uomo», racconta al Corriere dello Sport, ricordando le tappe tra Udine, Empoli, Napoli e Milano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zielinski: “Inter una famiglia, vogliamo lo scudetto. Napoli? Gli auguro il meglio”

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