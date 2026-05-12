La finale della Coppa Italia 2025-26 tra Lazio e Inter si terrà mercoledì alle 21:00, con la partita trasmessa in diretta tv e streaming. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un titolo e di assicurarsi un pass per le competizioni europee. Sono state diffuse le notizie sulle probabili formazioni e le statistiche delle due formazioni, mentre il pronostico si concentra sulle possibili strategie di gioco.

Lazio-Inter è la finale della Coppa Italia 2025-26 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming. Si assegna all’Olimpico il terzo ed ultimo titolo della stagione calcistica italiana: la Coppa Italia. Sarebbe indubbiamente la ciliegina sulla torta per l’ Inter, che già una settimana fa ha strappato lo scudetto dalla maglia del Napoli e chiudendo i giochi per il tricolore con tre turni d’anticipo. Per la Lazio invece la coppa nazionale è questione di vita e di morte, visto che i biancocelesti, noni in classifica, soltanto attraverso la vittoria di questo trofeo riusciranno a riconquistare la qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Inter, tra sogno double e pass per l’Europa: una coppa da vincere a tutti i costi

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