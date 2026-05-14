Kevin Zeroli ha segnato una rete spettacolare con una rovesciata che ha portato la sua squadra, la Juve Stabia, in semifinale playoff di Serie B, eliminando l’avversario sul campo del Moderna. Tuttavia, il suo obiettivo rimane il ritorno al Milan, club di cui è ancora tesserato e al quale dedica i sogni di carriera. Zeroli ha più volte dichiarato di desiderare di indossare la maglia rossonera e di voler rimanere in quel contesto.

Kevin Zeroli, centrocampista italiano classe 2005 di proprietà del Milan, sogna ancora ad occhi aperti il suo ritorno in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del club di Via Aldo Rossi, Zeroli, che ha collezionato fin qui 5 presenze tra Serie A (esordio il 30 dicembre 2023, in Milan-Sassuolo 1-0, subentrando al 74' a Ruben Loftus-Cheek) e Coppa Italia con il Diavolo, è partito in prestito per potersi 'fare le ossa'. Dopo l'iniziale prestito al Monza, con cui non ha giocato molto tra Serie A e Serie B, a gennaio di quest'anno si è trasferito al Sud, alla Juve Stabia, dove ha ritrovato Ignazio Abate, l'allenatore che, nella Primavera del Diavolo, aveva costruito il centrocampo su di lui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zeroli: “Il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan: arrivare lì e rimanerci”

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