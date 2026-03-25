Como Kempf ammette | Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così

Da calcionews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista, parlando del momento della squadra di Fabregas e del suo desiderio di indossare la maglia della nazionale tedesca. L’intervista è stata condotta presso il centro di allenamento dei lariani, dove Kempf ha risposto alle domande di Sky Sport, offrendo la sua opinione sulla fase attuale del club e sui propri obiettivi futuri.

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© Calcionews24.com - Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così»

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