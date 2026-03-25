Como Kempf ammette | Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così

Il difensore del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista, parlando del momento della squadra di Fabregas e del suo desiderio di indossare la maglia della nazionale tedesca. L’intervista è stata condotta presso il centro di allenamento dei lariani, dove Kempf ha risposto alle domande di Sky Sport, offrendo la sua opinione sulla fase attuale del club e sui propri obiettivi futuri.

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