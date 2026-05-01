Ucraina picco di droni russi ad aprile | oltre 6.500 attacchi UAV

Nel mese di aprile, l'Ucraina ha subito più di 6.500 attacchi con droni a lungo raggio lanciati dalla Russia. L'incremento degli attacchi durante il giorno ha messo sotto pressione i sistemi di difesa e ha coinvolto anche le aree civili. I dati indicano un aumento consistente nel numero di attacchi rispetto ai mesi precedenti, evidenziando una nuova fase nelle operazioni militari.

? Cosa sapere La Russia ha lanciato 6.583 droni a lungo raggio contro l'Ucraina nel mese di aprile.. L'aumento degli attacchi diurni mette sotto pressione i sistemi di difesa e i civili.. Sessimila cinquecento ottantatré droni a lungo raggio sono stati impiegati dalla Russia contro l’Ucraina durante il mese di aprile, segnando un nuovo picco di intensità nel conflitto che vede le popolazioni civili esposte a rischi crescenti. I dati forniti dall’aeronautica militare ucraina rivelano una progressione inarrestabile dell’uso di questi velivoli senza pilota: si registra infatti un incremento del 2% rispetto ai livelli registrati a marzo. Mentre...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ucraina, picco di droni russi ad aprile: oltre 6.500 attacchi UAV Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli Notizie correlate Pasqua di fuoco in Ucraina: 469 attacchi russi tra droni e bombeLe forze armate ucraine hanno segnalato un’intensa attività bellica durante la festività pasquale, documentando ben 469 episodi di violazione del... Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 24 marzo 2026 Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte 11 regioni dell'Ucraina, causando almeno quattro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'Ucraina celebra le vittime del disastro di Chernobyl; Zaporizhzhia, pioggia di missili e droni sulla centrale: ucciso un dipendente. Kiev estende la legge marziale; Guerra Ucraina Russia, incendio nella raffineria di Tuapse dopo un attacco di Kiev - Quotidiano La Voce; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre. Guerra Ucraina, media: in Russia bomba contro macellaio Bucha, ma ucciso altro ufficialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacchi russi su Odessa: colpite infrastrutture portuali. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, massiccio attacco russo con oltre 200 droni, feriti e blackout in varie città(Agenzia Vista) Kiev, 29 aprile 2026 Una nuova ondata di raid russi ha colpito duramente diverse regioni dell'Ucraina nelle ultime ore, causando decine di feriti e gravi danni alle ... ilmattino.it L'intelligence ucraina ha diffuso documenti riguardanti presunti episodi di cannibalismo tra le truppe russe al fronte. Secondo le indagini pubblicate dal Sunday Times, la grave carenza alimentare invernale avrebbe spinto i soldati verso gesti estremi. I docume facebook Marta Serafini: «In Ucraina dò voce alle persone che non hanno scelto la guerra» x.com