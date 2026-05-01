Ucraina picco di droni russi ad aprile | oltre 6.500 attacchi UAV

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile, l'Ucraina ha subito più di 6.500 attacchi con droni a lungo raggio lanciati dalla Russia. L'incremento degli attacchi durante il giorno ha messo sotto pressione i sistemi di difesa e ha coinvolto anche le aree civili. I dati indicano un aumento consistente nel numero di attacchi rispetto ai mesi precedenti, evidenziando una nuova fase nelle operazioni militari.

? Cosa sapere La Russia ha lanciato 6.583 droni a lungo raggio contro l'Ucraina nel mese di aprile.. L'aumento degli attacchi diurni mette sotto pressione i sistemi di difesa e i civili.. Sessimila cinquecento ottantatré droni a lungo raggio sono stati impiegati dalla Russia contro l’Ucraina durante il mese di aprile, segnando un nuovo picco di intensità nel conflitto che vede le popolazioni civili esposte a rischi crescenti. I dati forniti dall’aeronautica militare ucraina rivelano una progressione inarrestabile dell’uso di questi velivoli senza pilota: si registra infatti un incremento del 2% rispetto ai livelli registrati a marzo. Mentre...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

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