Durante un intervento pubblico, il professore ordinario ha commentato con toni diretti la diffusione dell’Hantavirus, definendola con un'espressione volgare. Ha poi rivolto critiche nei confronti di alcuni virologi noti, accusandoli di contribuire a un clima di confusione e divisione attraverso dichiarazioni televisive e online. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori, che hanno evidenziato il tono acceso e diretto adottato nel suo intervento.

Scudisciate assortite di schiettezza e insofferenza: così Alberto Zangrillo, professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione e prorettore per le attività cliniche dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ha attraversato l’aula di Palazzo San Macuto, trasformando l’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid in un’invettiva contro la “liturgia dei sermoni” televisivi e nella rivendicazione della superiorità della corsia ospedaliera sul talk-show. Con il piglio del clinico che ha “visto la morte in faccia” e il disprezzo per gli “allarmismi mediatici”, il primario del San Raffaele ha messo alla berlina virologi e giornalisti in cerca di audience, rei di aver “imbastardito” la società con un disfattismo spesso slegato dalla realtà dei reparti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zangrillo: “Hantavirus? Colpa di una manica di co*lioni”. Poi attacca i virologi-star: “Basta sermoni in tv e improperi sul web, imbastardite la società”

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