L’hantavirus e il risveglio dei virologi star

Un assistente di volo di una compagnia aerea olandese, ricoverato ad Amsterdam dopo aver avuto contatto con una passeggera deceduta in Sudafrica, ha dato esito negativo al test per l’hantavirus. La passeggera, partita da un porto sudafricano, aveva subito il decesso dopo aver manifestato sintomi sospetti. La notizia ha riacceso l’attenzione sul rischio di infezioni virali legate a viaggi e contatti internazionali.

Burioni pubblica un bollettino dopo l’altro (a pagamento su Substack), Bassetti irride Heather Parisi su vaccini e lockdown, Galli se la prende con Trump. Ed è subito 2020. L’assistente di volo di KLM che era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto con una passeggera olandese della MV Hondius, poi morta in Sudafrica, è risultata negativa all’hantavirus. L’attenzione resta però massima, anche perché – al di là delle tre vittime totali – a bordo della nave da crociera si è verificata una trasmissione da uomo a uomo. Certamente hanno drizzato le antenne i virologi star del Covid, che d’un colpo si sono risvegliati e hanno ripreso un’intensa attività social.🔗 Leggi su Lettera43.it

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