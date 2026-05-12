Con l' hantavirus tornano piani sanitari e i virologi in Tv

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le prime notizie sull'infezione da hantavirus, si sono riattivati i piani sanitari nazionali e i virologi sono stati invitati in televisione per parlare del tema. L'infezione, causata dai topi, è stata definita un possibile nuovo “flagello globale”. La diffusione delle notizie ha portato a una rinnovata attenzione sulla questione, con interventi e approfondimenti sui rischi e sulle misure di prevenzione.

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È bastato che si spargessero le prime notizie sull’infezione da hantavirus, il nuovo “flagello globale” stavolta causato dai topi, che a tutti è parso di rivedere un film purtroppo già vissuto. Tutto sommato abbastanza lontano nel tempo, ma così lacerante per la vita e la coscienza civile.🔗 Leggi su Today.it

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