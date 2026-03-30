Operazione a tenaglia dei Cacciatori nei boschi di Casnate con Bernate | 27enne accerchiato e arrestato

Nella serata del 29 marzo, i carabinieri hanno effettuato un intervento nei boschi di Casnate con Bernate, dando luogo a un'operazione a tenaglia. Durante l'operazione, hanno individuato e accerchiato un uomo di 27 anni, che è stato successivamente arrestato. L'intervento ha coinvolto diverse unità di forze dell’ordine impegnate nel controllo del territorio.

Blitz mirato dei carabinieri di Fino Mornasco con lo Squadrone Calabria: l’uomo spinto fuori dal bosco e bloccato dalle pattuglie. Doveva scontare 2 anni per furti a Milano Operazione mirata nella serata del 29 marzo nei boschi di Casnate con Bernate, dove i carabinieri hanno messo in campo un intervento coordinato di controllo del territorio. I militari della stazione di Fino Mornasco, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno organizzato un vero e proprio servizio a tenaglia. Tre pattuglie si sono posizionate ai margini dell’area boschiva, mentre i Cacciatori, in mimetica, hanno operato all’interno, spingendo l’uomo verso i carabinieri appostati. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Operazione a tenaglia dei Cacciatori nei boschi di Casnate con Bernate: 27enne accerchiato e arrestato Articoli correlati Spaccio nei boschi, blitz dei carabinieri a Olgiate Comasco con i Cacciatori di PugliaL’impiego di reparti specializzati come i Cacciatori di Puglia, addestrati ad operare in contesti impervi e boschivi, consente un’azione più incisiva... Anna festeggiata al Palafrancescucci di Casnate con BernateUn evento dedicato all’eccellenza della pallavolo ha animato il Palafrancescucci di Casnate con Bernate, accolto dal Comune con il patrocinio di Coni...