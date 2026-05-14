Il sindaco di Salerno ha affermato che l’attuale gestione delle società partecipate della città è la peggiore mai vista nella storia locale. La dichiarazione si concentra su un diritto di critica riguardante il modo in cui sono stati amministrati i servizi pubblici e le risorse nel corso degli ultimi trenta anni. Si discute anche di come i costi di tali servizi abbiano influenzato la vita quotidiana dei cittadini salernitani, sollevando domande sulla trasparenza e sull’efficienza della gestione passata.

? Punti chiave Cosa nasconde davvero la gestione trentennale delle società partecipate di Salerno?. Come influiscono i costi dei servizi sulla vita dei cittadini salernitani?. Perché i quartieri Arechi e Vestuti sono stati lasciati in abbandono?. Quali strategie usa l'amministrazione per influenzare il consenso prima del voto?.? In Breve Incontro al Piccolo Teatro del Giullare organizzato da Alfonso Andria. Critiche al progetto Crescent e ai grattacieli della zona Est. Abbandono segnalato nei quartieri Arechi e Vestuti. Accuse di gestione clientelare trentennale sulle società partecipate. Armando Zambrano ha lanciato un attacco durissimo contro l’amministrazione salernitana durante l’incontro tenutosi ieri presso il Piccolo Teatro del Giullare, dove il candidato ha descritto la gestione attuale come la peggiore della storia cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zambrano: “La gestione attuale è la peggiore della storia di Salerno

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