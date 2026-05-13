In una dichiarazione recente, Zambrano ha definito l’attuale amministrazione come la peggiore degli ultimi 33 anni, descrivendola come “così scarsa”. La sua affermazione si basa su un giudizio diretto sulle performance dell’ente pubblico negli ultimi tempi. L’intervento si concentra su un commento di circa tre minuti, nel quale si riferisce a diversi aspetti dell’operato amministrativo. La dichiarazione è stata resa pubblicamente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa valutazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Parla di “. un’amministrazione così scarsa, che è stata la peggiore che abbiamo mai avuto”, non le manda a dire il candidato a Sindaco Armando Zambrano – Noi salernitani dobbiamo uscire da questa cappa di piombo che investe la città per cui nessuno è più veramente libero perché deve sottostare a un sistema di potere ormai quasi inattaccabile” – parole pronunciate dal candidato, in campo con le liste Noi Popolari Riformisti-Udc, Oltre in Azione e Salerno di Tutti, durante l’incontro organizzato ieri al Piccolo Teatro del Giullare da Alfonso Andria, uno dei suoi maggiori sostenitori – Dobbiamo cambiare la città insieme, liberarci da una situazione in cui ci sono così gravi conflitti d’interesse che sono difficili da credere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, Zambrano: “La peggiore amministrazione negli ultimi 33 anni”

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