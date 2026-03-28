Avis provinciale nel 2025 calano le donazioni ma non l’impegno | Continuiamo a fare la nostra parte con responsabilità

Sabato 28 marzo si è tenuta al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo l’80ª Assemblea di Avis Provinciale Bergamo, durante la quale si è fatto il punto sull’attività dell’anno 2025. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione, che hanno discusso delle donazioni di sangue e delle iniziative future, evidenziando l’impegno costante nonostante il calo delle donazioni.

Si è svolta nella mattinata di sabato 28 marzo, al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, l’ 80ª Assemblea di Avis Provinciale Bergamo, un momento di confronto e condivisione che ha tracciato il bilancio dell’attività 2025 e delineato le sfide future dell’associazione. Nel corso dell’assemblea sono stati presentati i principali dati relativi alla raccolta di sangue ed emocomponenti: nel 2025 le donazioni complessive sono state 61.611, in calo rispetto alle 63.274 del 2024. In particolare, si registra una diminuzione nella raccolta di sangue intero (43.752 donazioni rispetto alle 45.617 del 2024), mentre la raccolta di plasma ha mostrato un lieve incremento, raggiungendo 17. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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