Zaccagna Galilei ‘Smart projet’ vincente

L’Istituto Superiore “Zaccagna-Galilei” ha partecipato alla finale nazionale dello Smart Project Omron 2026, un torneo che premia le eccellenze nell’automazione e nell’innovazione tecnologica. La scuola si è distinta durante la competizione, che coinvolge istituti da tutta Italia e si focalizza sulla realizzazione di progetti innovativi nel settore. La partecipazione si è conclusa con un risultato di rilievo per l’istituto, che ha ottenuto il riconoscimento come vincitore.

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Un successo straordinario la partecipazione dell’ Istituto Superiore “Zaccagna-Galilei” alla finale nazionale dello Smart Project Omron 2026, il prestigioso trofeo di automazione che premia l’integrazione tra mondo della scuola e innovazione tecnologica. Nella solenne cornice della Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’istituto si è confermato ai vertici della robotica italiana. Un successo è frutto del talento degli studenti Marco Bonomo e Jacopo Gianfranceschi di 5ª D e Alessandro Giorgi di 4A, una squadra guidata dai professori Roberto Biasci, responsabile del progetto, e Andrea Nicol Merli. C’era anche la Provveditrice Marta Castagna ad accompagnare il team a Roma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zaccagna Galilei ‘Smart projet’ vincente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: ’Zaccagna Galilei’. Record di studenti-arbitri 17 ragazzi iscritti nella sezione Aia di Carrara Lotta agli allagamenti. Nuove griglie fognarie per il viale ZaccagnaEntro settembre le griglie fognarie di viale Zaccagna saranno rifatte per un miglior deflusso dell’acqua. Argomenti più discussi: Zaccagna Galilei ‘Smart projet’ vincente; Robotica, trionfo dello ‘Zaccagna-Galilei’ al Ministero: è il miglior progetto d’Italia. Zaccagna Galilei ‘Smart projet’ vincenteGli studenti premiati alla finale nazionale del concorso a Roma per il loro progetto su un modello avanzato di fabbrica intelligente ... lanazione.it Talento e innovazione. Pulizia dei pannelli solari. Premiata l’idea low cost dello ‘Zaccagna Galilei’Gli studenti dell’IIs Zaccagna Galilei (sede Galilei) si aggiudicano il premio Omron Smart Project: seimila euro da investire nei laboratori scolastici e un triplete nel segno dell’automazione. Una ... lanazione.it