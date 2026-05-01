Nella provincia, l’istituto superiore Zaccagna-Galilei si distingue per aver raggiunto un record di 17 studenti iscritti alla sezione Aia di Carrara, diventando così la scuola con il maggior numero di arbitri giovanili. La squadra di studenti non si dedica al calcio, ma alla formazione di arbitri, confermando anche quest’anno la propria leadership in questo ambito. La presenza di tanti giovani impegnati in questa attività rappresenta un dato significativo nel panorama scolastico locale.

C’è una squadra che non indossa maglie colorate e non gioca per segnare gol. È la squadra dell’ istituto superiore Zaccagna-Galilei, che anche quest’anno si conferma la scuola con il primato di studenti-arbitri nella provincia. Sono infatti 17 i ragazzi dell’istituto che hanno scelto di scendere in campo con il fischietto, entrando a far parte dell’ Associazione italiana arbitri (Aia) di Carrara. Non si tratta solo di numeri, ma di un risultato che racconta una sinergia profonda tra il mondo della scuola e quello dello sport. La collaborazione tra lo Zaccagna-Galilei e l’Associazione italiana arbitri è ormai un sodalizio consolidato, nato dalla consapevolezza che l’attività arbitrale sia una vera e propria scuola di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Zaccagna Galilei’. Record di studenti-arbitri 17 ragazzi iscritti nella sezione Aia di Carrara

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