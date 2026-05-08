Lotta agli allagamenti Nuove griglie fognarie per il viale Zaccagna

Entro settembre, le nuove griglie fognarie verranno installate lungo viale Zaccagna per migliorare il deflusso dell’acqua durante le piogge. La sostituzione riguarda le griglie attualmente presenti, che saranno rimosse e sostituite con modelli più adeguati alle esigenze di drenaggio. Il lavori sono stati pianificati dall’amministrazione comunale per ridurre il rischio di allagamenti nelle zone interessate.

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Entro settembre le griglie fognarie di viale Zaccagna saranno rifatte per un miglior deflusso dell’acqua. La buona notizia, che arriva dal presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, mira a intervenire in modo preciso in una zona soggetta molto spesso a frequenti allagamenti, nei casi soprattutto in cui si verificano delle forti perturbazioni. Allagamenti che, per l’ennesima volta, si sono verificati proprio in viale Zaccagna solo pochi giorni fa, a inizio settimana, in uno scenario urbano che, purtroppo, la popolazione apuana ha imparato a conoscere: strade che diventano lingue di fango mista ad acqua, traffico in tilt con conseguenti ritardi negli spostamenti delle auto o nelle consegne delle merci sui camion, più altre criticità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta agli allagamenti. Nuove griglie fognarie per il viale Zaccagna Notizie correlate Viale Zaccagna finisce nel mirino. Tutta la rete fognaria è da rifareViale Zaccagna sotto scacco dei bisonti della strada che hanno messo fuori uso le fognature, come dimostrano gli allagamenti che si verificano ad... Viale Carducci, pulizia delle griglie stradali al via: le aree interessate e i divieti previstiAl via una serie di interventi di pulizia delle griglie stradali nella zona del controviale nord di viale Carducci, ovvero quello dove sorgono i...