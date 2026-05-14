Yildiz non ha affrontato pubblicamente le questioni legate al suo ginocchio, anche se si trova in campo con la Fiorentina. La partita rappresenta un’occasione per interrompere un digiuno di vittorie che dura da 50 giorni. La squadra cerca di ottenere un risultato positivo e di tornare a sorridere dopo un periodo caratterizzato da risultati deludenti. La presenza del giocatore è stata segnalata, ma senza dichiarazioni ufficiali riguardo le sue condizioni fisiche o eventuali problemi legati all’infortunio.

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© Juventusnews24.com - Yildiz non parla del ginocchio in pubblico: con la Fiorentina per rompere un digiuno lungo 50 giorni

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