Il giocatore turco ha ancora problemi al ginocchio sinistro, che presenta un'infiammazione. Le condizioni attuali potrebbero influire sulla sua disponibilità, con un possibile aggiornamento in vista della sfida contro il Milan, prevista tra dieci giorni. La squadra monitora attentamente la situazione del calciatore, valutando eventuali terapie o interventi necessari per il recupero. La partita si avvicina e le condizioni del giocatore sono al centro delle attenzioni.

Alle spalle il secondo allenamento “invisibile”, la Juventus si ritrova, oggi, alla Continassa. Osservato speciale è Kenan Yildiz, al lavoro anche ieri e impegnato in una fase delicata della sua stagione: il ginocchio sinistro è infiammato, gli impegni importanti. Spalletti ne valuterà i progressi prima di sciogliere le riserve per domenica sera, sfida contro il Bologna: Yildiz è disposto a stringere un po’ i denti come fatto già in passato, ma tra dieci giorni in agenda c’è la trasferta di Milano, casa Milan, così l’ipotesi di una presenza a metà contro i rossoblù non è più azzardata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, le condizioni di Yildiz: il ginocchio fa male e tra 10 giorni c'è il Milan...

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