Nella 31ª giornata di campionato, la squadra di casa e quella ospite si preparano a sfidarsi in un match che potrebbe segnare un punto di svolta in campionato. La squadra di casa cerca di interrompere una serie di risultati negativi, mentre quella ospite punta a conquistare una vittoria fondamentale. Tra i protagonisti in campo, si registra un ritorno importante di un calciatore della Roma, che potrebbe influenzare l’andamento della partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Situazione tesa per l’AS Roma, mentre il club si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti della stagione. Matias Soulé, giocatore argentino, è tornato in squadra dopo un lungo periodo di inattività a causa di infortuni. La Roma si dirige verso il San Siro per sfidare l’Inter, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa verso i posti di Champions League. L’ultima partita della Roma prima della pausa per le nazionali ha visto il team ottenere una vittoria di misura, un 1-0 contro il Lecce. Questo ha permesso alla squadra di rimanere a solo tre punti dal quarto posto, occupato dal Como. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter-Roma: è cruciale rompere il digiuno per tornare a vincere nella 31ª giornata.

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