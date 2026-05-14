XIII congresso della Uil toscana Paolo Fantappiè confermato segretario generale

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il XIII Congresso della UIL Toscana si è svolto ieri presso l’Hotel Hilton Florence Metropole, con l’obiettivo di discutere le sfide e le prospettive del sindacato nella regione. L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti, aveva come motto “Proiettati nel futuro, per un mondo migliore”. Durante l’evento, è stato confermato alla guida della organizzazione il segretario generale uscente, che continuerà a rappresentare il sindacato nei prossimi anni.

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Ieri, martedì 12 maggio, si è tenuto il XIII Congresso della UIL Toscana - con lo slogan "Proiettati nel futuro, per un mondo migliore" - all’Hotel Hilton Florence Metropole. In un tempo segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche, crisi industriali ed energetiche, disuguaglianze e lavoro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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