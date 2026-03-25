Congresso Uil Cesena Paolo Manzelli confermato segretario Sanità rappresentanza pensioni e fisco le priorità

Il 12esimo congresso della Uil di Cesena si è svolto con la partecipazione di oltre 170 delegati. Durante l’assemblea, è stata confermata la nomina di Paolo Manzelli come segretario generale. Tra i temi discussi figurano sanità, rappresentanza, pensioni e fisco, considerati tra le priorità dall’organizzazione. La riunione si è conclusa con la rielezione di Manzelli alla guida del sindacato locale.

Il 12esimo congresso della Uil di Cesena, che ha visto la partecipazione di oltre 170 delegati, si è concluso con la rielezione di Paolo Manzelli nel ruolo di segretario generale della Uil di Cesena Il 12esimo congresso della Uil di Cesena, che ha visto la partecipazione di oltre 170 delegati, si è concluso con la rielezione di Paolo Manzelli nel ruolo di segretario generale della Uil di Cesena. “Una missione che si misura ogni giorno: nei contratti firmati, nelle vertenze aperte, nei servizi erogati, nella prossimità garantita anche nei momenti più difficili. A chiudere i lavori è stato il segretario generale nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri che ha riaffermato le battaglie che la Uil sta portando avanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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