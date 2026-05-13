Paolo Fantappiè confermato segretario generale della Uil Toscana | Servono salari più alti e stabilità

Durante il 13esimo congresso della Uil Toscana, svoltosi ieri all’Hotel Hilton Florence Metropole, è stato confermato il segretario generale uscente. Nel corso dell’evento, sono stati discussi temi legati alle richieste di salari più elevati e di maggiore stabilità lavorativa. L’incontro ha riunito rappresentanti sindacali e delegati, che hanno affrontato le sfide attuali e le prospettive future del mondo del lavoro nella regione.

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FIRENZE – Si è tenuto ieri il 13esimo congresso della Uil Toscana – con lo slogan Proiettati nel futuro, per un mondo migliore all’Hotel Hilton Florence Metropole. “In un tempo segnato da precarietà, trasformazioni tecnologiche, crisi industriali ed energetiche, disuguaglianze e lavoro povero, vogliamo rimettere al centro le persone, i diritti, la dignità del lavoro e la partecipazione democratica. P roiettati nel futuro, per un mondo migliore è un impegno: per una Toscana più giusta, più sicura, più inclusiva. Per un sindacato capace di rappresentare il cambiamento senza subirlo”. Paolo Fantappiè è stato confermato alla guida della Uil Toscana come segretario generale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Paolo Fantappiè confermato segretario generale della Uil Toscana: “Servono salari più alti e stabilità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uil Messina, Ivan Tripodi confermato segretario generaleAl termine del 19esimo congresso territoriale, la Uil Messina ha proceduto al rinnovo del gruppo dirigente che guiderà la Confederazione. Congresso Uil Cesena, Paolo Manzelli confermato segretario. "Sanità, rappresentanza, pensioni e fisco le priorità"Il 12esimo congresso della Uil di Cesena, che ha visto la partecipazione di oltre 170 delegati, si è concluso con la rielezione di Paolo Manzelli nel... Si parla di: Uil a congresso per un mondo migliore. Bombardieri a Firenze; Cortona:l’educazione stradale si impara a scuola. La Polizia locale incontra i bambini.