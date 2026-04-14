Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nella Grande Sala del Popolo a Pechino. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con i due leader seduti a colloquio. L'incontro si è tenuto alla presenza di rappresentanti diplomatici e funzionari di entrambe le nazioni. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di saluti ufficiali tra i due capi di stato.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Pechino, nella Grande Sala del Popolo. Il leader iberico si trova in Cina per una visita ufficiale. E’ il quarto viaggio nel Paese in meno di quattro anni e arriva in un momento politico convulso e nel pieno delle tensioni tra la Spagna e gli Stati Uniti e Israele. Ieri Sanchez, in un discorso pronunciato all’Università Tsinghua, ha chiesto a Pechino un “maggiore coinvolgimento”, esigendo il rispetto del diritto internazionale e la fine dei conflitti in Ucraina, Libano e Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, Xi Jinping riceve Pedro Sanchez a Pechino

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