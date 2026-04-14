Guerra tra Stati Uniti e Iran Xi Jinping presenta un piano di pace in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente

In un quadro di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l’Iran, il presidente di un grande paese ha presentato un piano di pace articolato in quattro punti, con l’obiettivo di favorire stabilità e ridurre i rischi di un nuovo conflitto in Medio Oriente. La proposta arriva in un momento in cui si avvicina la fine del cessate il fuoco, prevista per il 14 aprile, e si cerca di evitare che si riprendano le ostilità tra le due parti.

Evitare a ogni costo che con la fine del cessate il fuoco, prevista per il 14 aprile, la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Questa la missione, difficile ma non impossibile, che le diplomazie di mezzo mondo stanno provando a portare a termine e che, per la prima volta dal 28 febbraio scorso, vede l’intervento della Cina di Xi Jinping che ha proposto un piano di Pace in quattro punti. Una possibile soluzione di compromesso che il leader di Pechino ha presentato a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente. Guerra tra Stati Uniti e Iran, Xi Jinping presenta il piano di pace cinese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra tra Stati Uniti e Iran, Xi Jinping presenta un piano di pace in quattro punti per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente Leggi anche: Xi Jinping enuncia quattro principi per la pace in Medio Oriente Medio Oriente, la Cina presenta un piano di pace in 4 punti. Cosa propone PechinoPechino, 14 aprile 2026 – Coesistenza pacifica, rispetto della sovranità, tutela del diritto internazionale e coordinamento tra sviluppo e sicurezza. The Strait of Hormuz Trap: Is Iran Dragging China Into the Hot Seat