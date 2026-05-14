Il presidente cinese ha incontrato l’ex presidente statunitense e durante l’incontro ha fatto riferimento alla teoria di Tucidide, secondo cui una potenza emergente che minaccia quella dominante rischia di scatenare un conflitto. La discussione si è concentrata su questioni di politica internazionale e sulla dinamica di potenze mondiali in evoluzione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dettagliate sugli argomenti trattati o sulle posizioni espresse da entrambe le parti.

L’atteso incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump a Pechino ha avuto inizio ed è durato poco più di due ore. Come aveva già fatto anche con Biden, il leader della Cina ha citato la trappola di Tucidide come una sorta di avvertimento o invito agli Usa e al mondo occidentale. L'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump La trappola di Tucidide e la domanda di Xi Jinping La questione di Taiwan La replica di Donald Trump L’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump “Caro Presidente Trump: è per me un grande piacere incontrarla ancora una volta qui a Pechino. Questa segna la Sua prima visita in Cina dopo nove anni, ed è opportuno notare che il nostro incontro sta attirando l’attenzione di tutto il mondo”, con queste parole Xi Jinping ha aperto i lavori del summit nella Grande Sala del Popolo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Xi Jinping accoglie Donald Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento del presidente cinese

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Xi Jinping y Donald Trump: la historia de sus carreras políticas

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