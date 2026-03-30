Il presidente cinese ha invitato nel paese Cheng Li-wun, leader del principale partito dell’opposizione taiwanese. L’invito è stato comunicato attraverso un messaggio ufficiale. La visita è programmata in una data futura, senza dettagli sulle modalità o sul contenuto dell’incontro. La notizia è stata diffusa dalle fonti ufficiali dei rispettivi governi.

L’agenzia statale cinese ha riferito che “la delegazione visiterà la Cina continentale dal 7 al 12 aprile”, senza chiarire se Cheng avrà un incontro diretto con Xi. Neanche il Kuomintang ha fornito dettagli. Tradizionalmente il Kuomintang è favorevole a relazioni più strette con la Cina, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio e ha più volte minacciato di riprendere l’isola con la forza. Ma alcuni esponenti del partito temono che la visita di Cheng in Cina possa avere conseguenze negative sulle elezioni amministrative previste a Taiwan a novembre. Il governo di Lai ha proposto uno stanziamento da 1.250 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (circa 34 miliardi di euro) per acquisti considerati cruciali nel settore della difesa, anche dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente cinese Xi Jinping invita la leader dell’opposizione taiwanese

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