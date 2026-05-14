Roma, 14 maggio 2026 – Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Donald Trump a Pechino. "Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali" ha detto Xi aggiungendo di essere "felice" per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un "bivio". Il presidente Trump ha elogiato il "fantastico rapporto" che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere "grande rispetto" per Xi e la Cina, lodandolo come un " grande leader ". Messo in pausa per qualche giorno il conflitto con Teheran, gli 007 americani ritengono che il regime disponga ancora di 'forti capacità missilistiche', in contrasto con la narrazione pubblica del presidente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump da Xi Jinping: “Grande rispetto per Pechino”. Il presidente cinese: “I nostri Paesi siano partner non rivali”

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Trump to meet with China's President Xi next week

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