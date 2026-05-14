Trump loda il grande leader ma Xi gela il vertice | Evitiamo la Trappola di Tucidide e lo scontro su Taiwan

Da notizie.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un recente vertice internazionale, il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il leader cinese definendolo un amico. Tuttavia, le dichiarazioni di Xi Jinping sono risultate fredde e distaccate, con un richiamo all’evitamento della “Trappola di Tucidide” e di uno scontro diretto su Taiwan. Mentre da una parte si registrano parole positive, dall’altra si percepiscono segnali di cautela e di distensione tra i due paesi.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il presidente cinese un amico, ma le sue parole sono parse a molti in netto contrasto con i toni di Xi Jinping. I media americani hanno infatti riportato che Xi avrebbe aperto l’incontro bilaterale mettendo in guardia da un potenziale conflitto tra Stati Uniti e Cina. L’incontro si è svolto a porte chiuse, ma il governo cinese ha fatto sapere che Xi ha avvertito Trump che non gestire correttamente Taiwan potrebbe portare a “conflitti”. (ANSA FOTO) – Notizie.com I leader si sono incontrati per circa due ore.🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Trump loda il “grande leader”, ma Xi gela il vertice: “Evitiamo la Trappola di Tucidide e lo scontro su Taiwan”
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